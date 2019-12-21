Режиссер «Текста»: Асмус знала, на что идет

Шипенко заверил, что на съемочной площадке сложно было всем – не только актерам, но и ему самому.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем режиссер фильма «Текст» Клим Шипенко рассказала в интервью для YouTube-шоу «Морозова хочет знать». Он заявил, что Кристина Асмус заранее обсудила откровенные сцены с мужем, Гариком Харламовым. Юморист, понимая важность проекта для жены, не был против ее участия в съемках.

Шипенко уверяет, что актриса знала, на что идет. Он подчеркнул, что процесс создания фильма был сложным для всех – и для Асмус, и для Янковского, и для самого режиссера.

«Кристина и Иван не порноактёры, да и я не порнорежиссёр»,

— поделился он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что продюсер рассказала, как снималась эротическая сцена с Асмус в «Тексте». В российском кино при съемке откровенных сцен используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.