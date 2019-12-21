Наглый водитель оставил машину посреди дороги у ДЛТ

Наглый водитель оставил машину посреди дороги у ДЛТ
Фото: https://vk.com/unreleased_dtp

Из-за этого не может проехать автобус, которому пришлось разворачиваться.

Об этом стало известно сегодня, 21 декабря. Обо всем рассказал очевидцев в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП И ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что автомобиль припарковали посреди дороги у входа в ДЛТ.

«На Большой Конюшенной БМВ припарковали вторым рядом, автобус не пролез», — пишет автор поста, отмечая, что некоторым туманят голову большие скидки перед Новым годом.

Многие комментаторы утверждают, что во всем виноваты владельцы торгового центра, не позаботившиеся о парковке своих богатых покупателей.

«Да. В этом месте каждый день такое шоу. Тут выхода только два: не ставить вторым рядом или не ездить по Конюшенной автобусам»,

— считает один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Новочеркасском после массовой аварии автомобиль врезался в аптеку.

длт парковка
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Наглый водитель оставил машину посреди дороги у ДЛТ
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