Жители Петербурга заметили Бэтмена, позирующего на Казанском мосту

Петербуржцы заметили Бэтмена, позирующего на Казанском мосту.

Очевидцы поделились фотографиями персонажа комиксов вселенной DC в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, сначала Бэтмен позировал прохожим, стоя на Казанском мосту, а после переместился к Дому Книги, где внимательно изучал витрины магазина.

«Бэтмeн пoзиpyeт нa Kaзaнcкoм мocтy и смотрит, что интересного есть перед Новым годом в магазинах», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по улице Наличной в Василеостровском районе Санкт-Петербурга ходила лама, наряженная в костюм Бэтмена. Петербуржцы, заставшие ламу воочию, отметили, что она доброжелательно здоровалась с прохожими. В комментариях пользовать шутливо заметили, что лама вышла на борьбу со злом.