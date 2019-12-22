Экс-полковник Захарченко получил выговор в колонии

Экс-полковник Захарченко получил выговор в колонии
Дмитрий Захарченко. Фото: wikipedia.org

Экс- полковник МВД Дмитрий Захарченко, который осужден за взяточничество, получил устный выговор в мордовской колонии № 5, где отбывает срок.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Александра Горбатенко, Захарченко получил выговор за непосещение столовой.

«Мне известно об устном выговоре за непосещение столовой», — объяснил адвокат.

Напомним, суд постановил приговорить Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии, а также к штрафу в 117 млн руб. Кроме того, суд лишил его госнаград, звания полковника полиции и запретил ему на два года работать на руководящих должностях в госорганах. В октябре Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

При обыске в 2016 году у Захарченко нашли наличные на $140 млн, €2,2 млн и 374 млн руб., затем у него и у его окружения обнаружили многочисленные квартиры, автомобили и другое имущество.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.

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