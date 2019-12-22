Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал правильный выбор»

Головин: «Желаю Слуцкому удачи! «Рубин» сделал правильный выбор»
Леонид Слуцкий. Фото: instagram.com

Полузащитник «Монако» Александр Головин пожелал удачи бывшему тренеру «Витесса» Леониду Слуцкому в «Рубине».

«Хочу пожелать ему удачи! Леонид Викторович — это тренер, который открыл мне дорогу в большой футбол. Уверен, «Рубин» сделал хороший и правильный выбор», – сказал Головин, сообщает Sports.ru.

Накануне Леонид Слуцкий возглавил казанский «Рубин». Срок соглашения между сторонами заключен на пять лет.

Напомним, Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса» после пятого поражения подряд. Слуцкий возглавил клуб из Арнема в прошлом году. До этого он был тренером ЦСКА.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий пошутил над нападающим сборной России и петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

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