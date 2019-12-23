В петербургской синагоге зажгли первую свечу в честь начала Хануки

В Большой хоральной синагоге Петербурга была торжественно зажжена первая свеча в честь начала восьмидневного празднования Хануки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу синагоги, в воскресенье, 22 декабря, в синагоге состоялся концерт, на улице запустили фейерверки, а гостей праздника накормили традиционными еврейскими блюдами.

Главный раввин Петербурга Менахем-Мендел Певзнер зажег первую свечу праздника на шестиметровой Ханукии — девятисвечном светильнике. Он поднялся на высоту в люльке подъемного крана.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил Иудеев города с праздников и отметил, что Ханука символизирует стремление к свобод и справедливости, а также сохранению культуры нации, нравственных идеалов и традиций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что выставка о евреях в средневековом Иране откроется в Эрмитаже.