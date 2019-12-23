Подрядчик «Северного потока-2» вывел строившие «Северный поток-2» суда из Балтийского моря

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря суда, которые занимались строительством газопровода «Северный поток — 2».

При этом в компании не уточнили, на какой срок будет отложен проект, сообщает Bloomberg.

Представитель компании заявил, что суда уже покинули Балтийское море.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новый оборонный бюджет государства, в который внесены санкции против «Северного потока-2». Швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством российского газопровода «Северный поток-2», приостановила работы до окончательного утверждения закона.

Поводом для этого стало письмо от американских сенаторов, направленное Allseas. В нем говорится, что в случае дальнейшего сотрудничества с Россией, компании грозит уничтожение.

Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие страны ЕС благодарны за эти санкции.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.