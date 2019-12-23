Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции

Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.

Глава Белого дома раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси за изменение стратегии и отметил, что она намерено задерживает передачу процесса сенату, сообщает Reuters.

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.

Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса.

Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

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