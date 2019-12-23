Трамп назвал затягивание решения по импичменту нарушением конституции

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы нарушают конституцию, затягивая процедуру импичмента.
Глава Белого дома раскритиковал спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пэлоси за изменение стратегии и отметил, что она намерено задерживает передачу процесса сенату, сообщает Reuters.
Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу.
Палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса.
Следующее голосование по импичменту должно состояться в сенате, большинство в котором — республиканцы. Из республиканцев пока никто не заявлял, что поддерживает импичмент Трампу. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.