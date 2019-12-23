На свалке в Ломоносовском районе нашли труп мужчины в полиэтилене

В Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранительные органы устанавливают личность трупа мужчины, который лежал на свалке в полиэтиленовом пакете.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в воскресенье, 22 декабря, в полицию сообщили о трупе, найденном на свалке в СНТ «Орбита-3». Он был завернут в полиэтиленовый пакет. Останки были отправлены в морг, где специалисты установят причину смерти.

Сейчас полиция устанавливает связь между найденным на свалке трупом и пропавшим в начале декабря мужчиной. Обратившаяся с заявлением о пропаже человека женщина рассказала правоохранителям, что 6 декабря они с сожителем приехали отдыхать в садоводство. Во время посиделок с алкоголем между пропавшим и его знакомым начался конфликт. Заявительница ушла спать, не дождавшись окончания разборок. Утром она решила, что ее сожитель уехал в Петербург и поехала домой, однако там его также не оказалось. Пропавшего объявили в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Мурино труп мигранта неделю пролежал в доме.