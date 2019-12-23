В Кремле заявили, что все меры для ликвидации стрельбы на Лубянке были приняты

Все меры для ликвидации ситуации на Лубянке, где 19 декабря произошла стрельба, были приняты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Были предприняты все меры для ликвидации этой ситуации, другого здесь сказать невозможно», — заявил Песков, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в четверг, 19 декабря на Лубянке у здания ФСБ мужчина открыл огонь из автоматического оружия. По некоторым данным, стрельба произошла в приемной спецслужбы. Сначала СМИ сообщали о том, что стрелявших было трое. Позже в ФСБ сообщили, что нападавший действовал в одиночку, а проникновения внутрь здания не было. Очевидцы рассказали, что видели, как был убит сотрудник ГИБДД. Но по информации Минздрава, погиб лишь сотрудник ФСБ. Позже другой сотрудник ФСБ скончался в больнице. Еще пять человек пострадали. Стрелявшим оказался 39-летний уроженец Подмосковья Евгений Манюров. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по некоторым версиям, количество жертв и раненых варьировалось от одного до пяти человек. Сейчас достоверно известно лишь об одном погибшем, о состоянии других пострадавших не сообщается.