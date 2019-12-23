В преддверии новогодних праздников в Ленобласти усилят меры пожарной безопасности

За соблюдением мер пожарной безопасности будут особенно следить в социальных учреждениях. Фото: Baltphoto

За соблюдением мер пожарной безопасности будут особенно следить в социальных учреждениях. Фото: Baltphoto

Перед длинными новогодними каникулами в Ленинградской области усиливают контроль за соблюдением пожарной безопасности.

Соответствующий документ подписал губернатор 47 региона, Александр Дрозденко в понедельник, 23 декабря. Согласно тексту распоряжения, дополнительные меры соблюдения пожарной безопасности относятся к использованию и хранению пиротехники, а также её продаже.

Кроме того, будет введен усиленный контроль в местах массового скопления людей. Так, пользоваться пиротехникой в зданиях государственных социальных учреждений запрещено. С 31 декабря по 9 января боевые расчеты пожарной техники также пополнят резервными машинами и средствами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градоначальника Петербурга Александра Беглова и главу Ленобласти Александра Дрозденко наградили знаками отличия «За заслуги».