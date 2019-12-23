Губернаторов Петербурга и Ленобласти наградили знаком отличия

Губернаторов Петербурга и Ленобласти наградили знаком отличия
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наделил знаками отличия «За заслуги» губернатора Петербурга Александра Беглова и губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, во ходе торжественной церемонии, которая состоялась в минувшее воскресенье, 22 декабря, также были награждены губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Командующий ЗВО поблагодарил получивших знаки отличия губернаторов за взаимодействие между военными и администрациями субъектов, а также за поддержку и внимание к воинским частям и военным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что гендиректора петербургского Эрмитажа Михаила Пиотровского наградили знаком отличия ЗВО «За заслуги».

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