Дзюбу признали лучшим футболистом России

Он получил премию с большим отрывом по очкам – второе место занял Головин, играющий за «Монако».

Об этом стало известно сегодня, 23 декабря. Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом России 2019 года. Награду ему вручил Российский футбольный союз и издание «Спорт-Экспресс». Решение принимали тренеры, топ-менеджеры, журналисты и болельщики. В итоге Дзюба набрал 222 очка, а Александр Головин, занявший второй место, — только 156. Тройку замкнул Гжегож Крыховяк.

Напоминаем, что в прошлом году Артем Дзюба также получил российский «Золотой мяч» – такое в истории премии случилось впервые. В 2017 году победителем признавали Федора Смолова, в 2016 – Куинси Промесу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ургант посвятил Дзюбе хокку и прочел его в эфире Первого канала. Недавно футболист приходил к телеведущему, но, видимо, Ивану есть что еще сказать.