Треть россиян копит деньги на Новый год

Порядка трети россиян откладывают деньги на празднование Нового года. Соответствующее исследование провели «Леди Mail.ru» и «Hi-Tech Mail.ru».

Копить определенную сумму к новогодней ночи приходится 32% россиян. При этом 65% респондентов признались, что брать деньги в долг или заранее откладывать им не нужно.

Участники также поделились, какой бюджет они планируют выделить на праздник. Так, 51% россиян планирует уложиться в сумму до пяти тысяч рублей, не учитывая подарки. Еще 24% респондентов готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Порядка 12% россиян потратят от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге антиподарков на Новый год. Россияне рассказали, что хотели бы найти под праздничной елкой меньше всего.