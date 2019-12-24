Россияне стали закупаться долларами и евро к Новому году

Спрос на доллары и евро объясняется грядущими новогодними каникулами. Фото: pixabay

Спрос на доллары и евро объясняется грядущими новогодними каникулами. Фото: pixabay

В РФ активно покупают доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Конец настоящего года отмечается небольшим падением доллара и укреплением российской валюты.

Как сообщает ТАСС, чем ближе зимние праздники, тем выше спрос граждан на иностранную валюту. Такой интерес к ним объясняется предстоящими каникулами — жители собираются в заграничные поездки и закупаются валютой.

Число покупок долларов перед новогодними праздниками по сравнению с минувшим месяцем выросло на два процента. Евро граждане стали покупать чаще на 0,8%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что евро обвалился до прошлогодних значений.