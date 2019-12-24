Птицефабрика «Синявинская заплатит более 5 млрд рублей Сбербанку по решению суда

Птицефабрика &#171;Синявинская заплатит более 5 млрд рублей Сбербанку по решению суда
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская» должна вернуть Сбербанку 5,26 млрд рублей. Птицефабрика выступила поручителем по кредитам.

По данным АБН, речь идет об открытии более десяти кредитов Сбербанком. После того, как птицефабрика перестала исполнять свои обязательства, банк потребовал досрочно погасить все задолженности, однако этого не произошло. Помимо этого, Синявинская» неоднократно просрочивала платежи.

Арбитраж признал обоснованным заявление Сбербанка о признании АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» банкротом еще в начале ноября. В отношении птицефабрики была введена процедура наблюдения.

Требование Сбербанка о взыскании с компании 5,26 млрд рублей также признали обоснованным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Синявинская птицефабрика» хочет подать иск о банкротстве ритейлера «Интерторг».

арбитражный суд банкротство взыскание сбербанк синявинская птицефабрика
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге отказались от парада в годовщину снятия блокады Ленинграда
В массовом ДТП на у «Беговой» один человек погиб, трое пострадали
В заброшенном универсаме на Пятилеток нашли труп мужчины с разбитым носом
В Петербурге вновь массово эвакуируют суды и школы
При попытке ограбить офис микрозаймов на Энгельса злоумышленник с ножом ...
Метро развезет петербуржцев в новогоднюю ночь
Петербурженку, убившую своего сожителя, осудили на 7 лет
Новостройки в Ленобласти за полгода подорожали до 75 тыс за метр