Птицефабрика «Синявинская заплатит более 5 млрд рублей Сбербанку по решению суда

По решению Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти ООО «Котельная птицефабрики «Синявинская» должна вернуть Сбербанку 5,26 млрд рублей. Птицефабрика выступила поручителем по кредитам.

По данным АБН, речь идет об открытии более десяти кредитов Сбербанком. После того, как птицефабрика перестала исполнять свои обязательства, банк потребовал досрочно погасить все задолженности, однако этого не произошло. Помимо этого, Синявинская» неоднократно просрочивала платежи.

Арбитраж признал обоснованным заявление Сбербанка о признании АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР» банкротом еще в начале ноября. В отношении птицефабрики была введена процедура наблюдения.

Требование Сбербанка о взыскании с компании 5,26 млрд рублей также признали обоснованным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Синявинская птицефабрика» хочет подать иск о банкротстве ритейлера «Интерторг».