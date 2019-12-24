В Петербурге на внутреннюю отделку «Лахта-центра» потратят $3 млрд

Руководство небоскреба «Лахта-центр» в Петербурге намерено потратить $3 млрд на внутреннюю отделку здания. Стоит отметить, что строительство объекта обошлось в три раза дешевле.

Как сообщает «Фонтанка», внутренними работами по отделке уже созданных офисов займется компания «Каскад-энерго», которая входит в группу «Ташир». По данным источников издания, подрядчик берет от 6,5 до 14 тысяч долларов за квадратный метр. Отметим, что при ремонте Главного штаба Эрмитажа за каждый квадратный метр платили не более пяти тысяч долларов.

Внутренняя отделка «Лахта-центра» в два раза повысит стоимость небоскреба. На сегодняшний день его стоимость оценивается в 155 млрд рублей, что эквивалентно строительству трех стадионов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены».