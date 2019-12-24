Судебные приставы разыскивают Бузову за долги по «коммуналке»

Судебные приставы разыскивают Бузову за долги по &#171;коммуналке&#187;
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Против российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой открыли исполнительное производство из-за накопившихся долгов за коммунальные услуги.

Согласно информации с портала Федеральной службы судебных приставов, Бузова задолжала управляющей компании почти 11 тысяч рублей по оплате коммунальных услуг за ее квартиру во Фрунзенском района Петербурга.

Управляющая компания решила обратиться в суд, который встал на ее сторону. Сейчас артистку разыскивают судебные приставы с целью взыскания долга в размере 10 662 рублей. Бузова пока не давала комментариев по поводу сложившейся ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бузова за 45 минут выступления на корпоративе возьмет 6 млн рублей.

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