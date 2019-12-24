«Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля

Российская Премьер-Лига опубликовала расписание матчей чемпионата России с 20-го по 23-й тур.

После зимней паузы «Зенит» сыграет с «Локомотивом» 29 февраля. Матч состоится на «Газпром Арене» в рамках 20-го тура. Начало в 19:00 мск.

Затем в 21-м туре «сине-бело-голубые» на своем поле сыграют с «Уфой». Матч пройдет 9 марта. В 22-м туре подопечные Сергея Семак встретятся с «Уралом». Матч пройдет 14 марта в 16:30 мск.

Потом «Зенит» на выезде в рамках 23-го тура «Зенит» сыграет с ЦСКА. Матч состоится 22 марта. Начало в 16:30 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уходящий год стал одним из самых успешных для сине-бело-голубых по количестве побед. В 2019 году петербургский «Зенит» провел 45 матчей, из которых 28 оказались выигрышными. Также было 10 поражений и семь матчей закончились ничьей.