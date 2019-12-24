В Финляндии начался сбор жира от рождественского окорока

Жир, оставшийся после приготовления блюд к рождественскому столу, можно сдать в одной из двухсот точек, расположенных по всей стране. Фото: pixabay.com

Жир, оставшийся после приготовления блюд к рождественскому столу, можно сдать в одной из двухсот точек, расположенных по всей стране. Фото: pixabay.com

Сливать жир от мяса к рождественскому ужину в канализацию запрещено — это может привести к серьезным поломкам из-за засоров.

В Финляндии массово собирают жир, вытопленный в процессе приготовления главного лакомства Рождества — окорока, а также других мясных блюд. Отметим, что эта кампания проводится ежегодно с 2015 года. Собранный жир затем перерабатывают в дизельное топливо, пишет yle.UUTISET.

По всей стране организовано около двухсот точек, куда можно сдать отходы. Обратиться в пункт приема жира можно до 7 января включительно. Жителей Финляндии предупреждают, что избавляться от вытопленного жира путем сливания в унитаз не стоит, так как это способствуют размножению крыс, а также может привести к засору, устранять который достаточно дорого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на Манежной площади начала свою работу Рождественская ярмарка.