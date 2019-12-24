В Белоруссии задержали россиян, пытавшихся незаконно проникнуть в Евросоюз

В Белоруссии задержали россиян, пытавшихся незаконно проникнуть в Евросоюз
Нарушителям грозит депортация. Фото: pixabay.com

Сотрудники белорусских погранвойск поймали россиян, пытавшихся незаконно пересечь границу с Польшей, чтобы сбежать в Евросоюз.

Инцидент произошел 19 декабря, после того как дежурный по заставе «Рыболы» получил тревожный сигнал. Выяснилось, что пограничники задержали двоих граждан Российской Федерации, направлявшихся к польской границе. Нарушители решили игнорировать требования военных, из-за чего последние были вынуждены применить оружие при задержании.

34 и 33-летние злоумышленники планировали добраться до Франции «в поисках лучшей жизни» и решили обойтись без получения шенгенских виз. Теперь беглецов депортируют и запретят въезжать на территорию Белоруссии на срок до пяти лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что украинские власти ввели новые правила для пересечения границы с Россией.

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