Украина ввела новые правила пересечения границы с Россией

Украина ввела новые правила пересечения границы с Россией
Фото: https://pixabay.com

Теперь украинцам нужен загранпаспорт, чтобы посетить страну-соседа.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram. Он отметил, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2020 года, так что у украинцев есть время, чтобы подготовиться. Теперь им для посещения России нужен загранпаспорт, а вот тем, кто хочет вернуться из России в Украину, достаточно показать внутренний паспорт и свидетельство о рождении.

Уточняется, что паспорта будут сканировать при помощи специального прибора, чтобы сократить время прохождения контроля.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин не раз уверял, что не станет препятствовать желанию украинцев бывать в России. Он, напротив, решил упростить их режим пребывания в стране, а также процесс получения гражданства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Украина готовит новые антироссийские санкции.

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