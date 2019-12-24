Американские ученые выявили причину алкоголизма

По мнению исследователей из США, алкогольная зависимость связана со сбоем функционирования нейронных проводящих путей.

В норме нейроны запрограммированы на умеренное потребление спиртного, в то время как человек, страдающий от алкоголизма, не знает меры. Эксперты из Национального института злоупотребления спиртным и алкоголизма США считают, что неспособность отказаться от выпивки, то есть, алкоголизм, является психическим расстройством.

Результаты исследования ученых опубликованы в научном издании Biological Psychiatry. В статье медики отмечают, что их работа поможет приблизиться к пониманию, в чем именно заключается «сбой», приводящий человека к алкоголизму, и, вследствие, более успешно бороться с этим заболеванием.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что допустимая доза спиртного в Новый год — не более бокала шампанского.