Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку

Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.

Галактику эффектной формы Хаббл обнаружил на расстоянии 85 миллионов световых лет от Земли. NASA опубликовала её изображение, которое и вправду напоминает НЛО. Необычное впечатление галактика, находящаяся в отдаленном уголке Вселенной, производит из-за светящейся материи в ней.

Газ, облака и звезды, циркулирующие по спиралевидной траектории, и удалось сфотографировать телескопу, пишет america.ru.

Отметим, что Хаббл, после более тридцати лет работы, вскоре заменят на новый телескоп Уэбба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о приближающемся к Земле космическом объекте. Астероид, по информации ученых, размером больше пирамиды Хеопса, пролетел мимо планеты со скоростью 27 тысяч километров в час.