Озвучены лучшие отечественные сериалы 2019 года

Озвучены лучшие отечественные сериалы 2019 года
Кадр из трейлера "Эпидемии". Фото: YouTube/UCVq_U7ZYmaTNK5VPu0_VyBw

Ведущие российские кинокритики отобрали лучшие отечественные сериалы уходящего года. Выбирать пришлось всего три из 148 проектов.

В составлении рейтинга принимали участие восемнадцать экспертов. Наиболее упоминаемыми стали сериалы «Шторм» Бориса Хлебникова и «Эпидемия» Павла Костомарова. Две трети критиков решили, что эти проекты достойны пальмы первенства, сообщает портал «Кино-Театр.ру».

«Шторм» повествует о жизни сотрудника антикоррупционного отдела, который вынужден поступиться своими принципами и поставить под угрозу свою карьеру и даже свободу, чтобы вылечить тяжелобольную супругу. «Эпидемия», как понятно из названия, рассказывает о неизвестной науке пандемии, охватившей многие города. Главный герой сериала, чтобы переждать вспышку болезни, оправляется в Карелию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исполнитель главной роли в сериале «Ведьмак» Генри Кавилл оставил костюм Геральта себе.

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