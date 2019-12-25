В Тосно появился двор в стиле русских сказок

Преображение оценили и дети, и взрослые. Фото: Instagram @tosnenskiy_raion

Преображение оценили и дети, и взрослые. Фото: Instagram @tosnenskiy_raion

В городе Тосно Ленинградской области появился необычный двор: его благоустроили, переделав в стилистике русских народных сказок.

Дворовые территории возле домов №61-65, расположенных по проспекту Ленина, преобразили в ходе реализации программы «Комфортная городская среда». Теперь дети смогут встречать знакомых сказочных героев на игровых площадках.

Резные деревянные качели, фигуры персонажей, избушка, скамейки и даже уличная библиотека порадуют не только маленьких жителей близлежащих домов, но и их родителей. Небольшую библиотеку уже сейчас местные жители пополняют своими книгами. О новом внешнем виде дворов рассказали в официальном Instagram-аккаунте администрации Тосненского района.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь на территории Ленинградской области действует система tax-free.