В Тосно появился двор в стиле русских сказок

В городе Тосно Ленинградской области появился необычный двор: его благоустроили, переделав в стилистике русских народных сказок.
Дворовые территории возле домов №61-65, расположенных по проспекту Ленина, преобразили в ходе реализации программы «Комфортная городская среда». Теперь дети смогут встречать знакомых сказочных героев на игровых площадках.
Резные деревянные качели, фигуры персонажей, избушка, скамейки и даже уличная библиотека порадуют не только маленьких жителей близлежащих домов, но и их родителей. Небольшую библиотеку уже сейчас местные жители пополняют своими книгами. О новом внешнем виде дворов рассказали в официальном Instagram-аккаунте администрации Тосненского района.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теперь на территории Ленинградской области действует система tax-free.