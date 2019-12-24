В Ленобласти стала действовать система tax-free

"У нас есть что показать, есть чем удивить зарубежных гостей", - отмечает Александр Дрозденко. Фото: pixabay.com

"У нас есть что показать, есть чем удивить зарубежных гостей", - отмечает Александр Дрозденко. Фото: pixabay.com

Ленинградская область, в рамках пробного проекта, присоединилась к системе tax-free. Это значит, что иностранцы, совершившие покупку в регионе, смогут вернуть налог на добавочную стоимость.

Во вторник, 24 декабря, в пресс-службе губернатора Ленинградской области сообщили, что в качестве эксперимента 47 регион присоединился к международной системе tax-free. В ближайшее время иностранные граждане смогут вернуть сумму налога на добавочную стоимость с покупок, которые сделали в Ленобласти.

Нововведение рассчитано на привлечение туристического потока, а также должно положительно повлиять на региональный оборот торговли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже подготовился к Новому году, нарядив ёлку. Об этом глава 47 региона рассказал в своем Instagram.