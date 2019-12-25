Жители Петроградки забили тревогу: срублен столетний тополь

Жители Петроградки забили тревогу: срублен столетний тополь
Фото: скриншот "ВКонтакте"

Дерево росло у окон одного из домов и годами радовало петербуржцев своей красотой.

Об этом стало известно сегодня, 25 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Деревья Петербурга». Люди пишут, что у дома номер 66 по Каменоостровскому проспекту срубили столетний тополь. На данный момент от него остался один обрубок – горожане с болью наблюдали за тем, как от дерева отпиливают ветви. Жители Петроградки расстроены и пишут, что очень любили тополь и не понимают, почему его постигла такая судьба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ураган повалил почти тысячу деревьев в Ленобласти. Больше всего поваленных деревьев оказалось в Волховском, Кингисеппскому и Кировском районах, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

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