В Петербурге задержали белоруса, находящегося в федеральном розыске

В Петербурге задержали белоруса, находящегося в федеральном розыске
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гражданин республики Беларусь, находящийся в федеральном розыске, не сдержался и украл бутылку с алкоголем в Петербурге. Злоумышленника отправят на родину.

Преступный инцидент произошел во вторник, 24 декабря, в вечернее время. Мужчину задержали в одном из магазинов на проспекте Просвещения, откуда он пытался вынести бутылку за 255 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления вневедомственной охраны войск нацгвардии, в Белоруссии суд вынес злоумышленнику меру пресечения в виде ареста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске злоумышленника, который открыл стрельбу после конфликта в автобусе.

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