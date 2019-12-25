Инспектору ГИБДД в Петербурге дали три года «условки» за взятку

Инспектору ГИБДД в Петербурге дали три года &#171;условки&#187; за взятку
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по Приморскому району Николая Ламова признали виновным в получении взятки. Прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в его отношении, сообщают в ведомстве.

Суд установил, что знакомый одного из коллег Ламова врезался в припаркованный автомобиль и скрылся с места ДТП, заметив повреждения. Тем самым он совершил административное правонарушение.

После этого он, осознавая, что за это его могут лишить водительских прав, обратился к своему знакомому, являющегося коллегой Ламова, в производстве которого находились материалы проверки по факту ДТП. Ламов согласился прекратить производство за взятку в 20 тысяч рублей, которую ему передали через посредника.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Приморский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге надели наручники на полицейского, бравшего взятки за покровительство по службе.

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