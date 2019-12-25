Из Севастополя в Петербург отправился поезд «Таврия»

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправился 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Из Петербурга в Севастополь первый поезд отправился 23 декабря. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Поезд «Таврия», прибывший накануне в Севастополь из Петербурга, отправился в обратный путь сегодня, 25 декабря. Состав отправился под песню «Прощание славянки» в 15:55. На поезде поехали 361 пассажир, сообщает ТАСС.

Напомним, 23 декабря, с Московского вокзала Петербурга отправился первый поезд, который отвез пассажиров в Севастополь через Крымский железнодорожный мост. В семнадцати вагонах в Севастополь разместились 530 человек. Поезд «Таврия» прибыл на вокзал Севастополя утром 25 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за первые сутки с начала продаж было продано более пяти тысяч билетов на первые поезда «Таврия» в Крым, которые отправятся в декабря.