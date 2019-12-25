Лесной пожар под Сочи потушили

Спасатели сообщили, что после тушения пожара с вертолетов, активного горения в лесах Лазаревского района в Сочи не наблюдается.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, во вторник вечером, 24 декабря, в лесах поселка Верхняя Хобза загорелась лесная подстилка. Огонь распространился по площади 800 «квадратов». На месте происшествия работали вертолет Ми-8, более 200 человек и 44 единиц техники.

К шести часам вечера в Лазаревском районе произвели 37 сбросов воды общим объемом 185 тонн. Активного горения в это время не наблюдалось.

Ночью пожарные будут дежурить в населенных пунктах, а утром будет запущен дрон для мониторинга обстановки.

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