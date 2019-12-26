В Северной столице спустили на воду подлодку «Волхов»

В четверг, 26 декабря, на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду второй дизель-электрической подводной лодки «Волхов».

Гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заявил, что последним мероприятием компании в уходящем году является спуск субмарины на воду. Строительство последующих суден проходит согласно заключенным контрактам, передает РИА Новости.

По словам командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота Владимира Якушева, экипажи уже готовы к эксплуатации и боевому применению подлодок.

Подлодка «Волхов» строилась для Тихоокеанского флота. Согласно контракту Министерства оборону и АО «Адмиралтейские верфи», военным должны предоставить еще шесть похожих субмарин.

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