В Воронежской области главу района госпитализировали после взрыва авто

В Воронежской области главу района госпитализировали после взрыва авто
На месте происшествия работают правоохранительные органы. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов госпитализирован после взрыва, который произошел возле его служебного автомобиля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, на 43-летнего главу района было совершено покушение. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда Фролов садился в автомобиль. Чиновника госпитализировали и готовят к хирургическому вмешательству. По предварительной информации, у него пострадали ноги.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что самодельную бомбу прикрепили к корпусу автомобиля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Домодедово задержали дебошира, угрожавшего взорвать гранату на борту самолета.

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