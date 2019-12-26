В Воронежской области главу района госпитализировали после взрыва авто

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов госпитализирован после взрыва, который произошел возле его служебного автомобиля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, на 43-летнего главу района было совершено покушение. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда Фролов садился в автомобиль. Чиновника госпитализировали и готовят к хирургическому вмешательству. По предварительной информации, у него пострадали ноги.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Известно, что самодельную бомбу прикрепили к корпусу автомобиля.

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