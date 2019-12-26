Власти Петербурга усилят контроль счетами предпринимателей

В Петербурге без особой огласки депутаты приняли закон, отменяющий патент на сдачу коммерческих помещений свыше 500 м2. Это означает, что владельцы помещений должны перейти на другую систему налогообложения и купить кассы.

29 ноября Законодательное собрание приняло закон «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах». Статья 7 этого закона отменила патент на сдачу в аренду коммерческих площадей свыше 500 м2, сообщает «Свое дело плюс» Это только что удивило владельцев помещений, которые обратились в налоговую с желанием оплатить патент на следующий год. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Патент в Петербурге могут иметь индивидуальные предприниматели работающие по 47 видам деятельности, но большинство из держателей патента, а их несколько тысяч — именно те, кто сдает помещения в аренду для торговли, общепита и услуг. Патент заменяет налоги на доходы физических лиц, на имущество физических лиц и НДС.

Поправку внесли депутаты Денис Четырбок и Максим Яковлев. «Она точно согласована с комитетом финансов правительства и скорее всего в большой своей части комитетом же и инициирована», — сообщил «СДП» источник в ЗакСе Петербурга.

«У меня всего 490 м2, предназначенных для аренды, — рассказала владелица коммерческих помещений Ольга Чеховская, — по патенту я платила 410 тыс рублей в год. Если перейду на упрощенку, буду платить 6% с доходов минус расходы и это составит 399 тысяч плюс 1% с оборота. То есть, то же самое. В налоговой не дураки работают», — подытожила предпринимательница, имея в виду, что никто уменьшать доходы малого бизнеса не хочет.

Однако, перейдя на упрощенку, предприниматели должны будут установить онлайн-кассы и передавать в налоговую сведения о своих платежах. «А через год, — поясняет Ольга Чеховская, — они смогут просто снимать полагающиеся им 6% с расчетного счета предпринимателя». И еще нужно будет один раз в квартал сдавать отчеты в налоговую и увеличить расходы на услуги бухгалтера. В дальнейшем, как предполагают предприниматели, налог по УСН может расти. Таким образом, власти хотят не столько увеличить собираемость налогов, сколько усилить контроль за счетами предпринимателей. Ведь по патенту они могли принимать наличные или переводы на свой счет и расчеты с налоговой также происходили переводом.

«Зато теперь, — отмечает Сергей Федоров, президент Ассоциации промышленников и предпринимателей, — согласно этому закону, если у вас есть весельная лодка, вы освобождаетесь от налога на нее».

Текст: Лилия Агаркова, «Свое дело плюс»