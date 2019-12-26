Пограничники предупредили россиян о новогодних очередях на границе

В пограничном управлении ФСБ отмечают, что границу можно пересечь не только на автомобилях, но и пешком. Фото: pixabay.com

В пограничном управлении ФСБ отмечают, что границу можно пересечь не только на автомобилях, но и пешком. Фото: pixabay.com

В пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти рассказали о пиковых часах на финской границе.

В четверг, 26 декабря, пограничники предупредили жителей Северной столицы и всех желающих отпраздновать Новый год в Финляндии или Эстонии, что в период с 28 декабря по 12 января пропускную способность пограничных пунктов увеличат в два раза, однако туристам все равно не стоит рассчитывать избежать пробок.

Так, наиболее сложными ожидаются промежутки 28, 29, 30 декабря 2019 года с 08:00 до 16:00. На выезд из России возможны заторы 2, 3, 4 января 2020 года, а вот 6, 7, 8, 11 и 12 января с 16:00 до 23:00 часов будет сложно вернуться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в новогодние каникулы на 26% возросло количество туристов, едущих в Финляндию на рейсовых автобусах, а путешественников, направляющихся в Эстонию — на 20%.