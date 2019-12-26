Поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Поезд из Петербурга прибыл в Севастополь
Поезд ушел с Московского вокзала в 15:55. Фото: Baltphoto

Пассажирский поезд «Таврия», первым прошедший по железнодорожному Крымскому мосту, прибыл на вокзал Севастополя.

Время в пути от Северной столицы до Севастополя составило менее двух суток, 43,5 часа. За этот промежуток состав преодолел 2,7 тысячи километров и прибыл на севастопольский вокзал ранним утром. Первых пассажиров встречали глава Республики Крым Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, что «Таврия» отправилась в Севастополь с Московского вокзала Санкт-Петербурга 25 декабря в 15:55 под аккомпанемент «Прощания славянки».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин первым проехал на поезде через Керченский пролив по Крымскому мосту. По словам главы государства, железнодорожный путь ощущается даже мягче автомобильного.

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