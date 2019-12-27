Букмекеры могут закрыть все свои конторы

Букмекеры могут закрыть все свои конторы
В зоне риска такие компании как «Фонбет», «Олимп», «Мегафон Бет», BingoBoom и Leon.ru. Фото: pixabay.com

С 1 января следующего года букмекерские конторы на территории Российской Федерации могут прекратить свое существование.

98% букмекерских точек оказались под угрозой закрытия из-за нового классификатора использования земельных участков, установленного Министерством экономического развития. С января следующего года будут выделяться отдельные территории, на которых смогут располагаться конторы, принимающие ставки.

Изменения могут привести к потере рабочих мест для 20 тысяч сотрудников, а бюджеты регионов лишатся пяти миллиардов рублей налоговых и страховых взносов. Кроме того, ужесточенные нововведения могут спровоцировать всплеск незаконной игорной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине 20 декабря перестали функционировать все игорные заведения.

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