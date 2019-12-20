Все игорные заведения Украины закрываются

На Украине закрываются все игорные заведения. Об этом объявил министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе селекторного совещания.

Все игорные заведения прекращают функционирование 20 декабря. Соответствующее постановление опубликовано и вступило в силу. Закрытию подлежат игровые клубы, лотереи и игральные заведения.

«Требую от Нацполиции до 16 часов (17:00 мск) 20 декабря в соответствии с постановлением правительства прекратить функционирование игорных заведений», — приводит слова Авакова ТАСС,

Принять меры поручено Национальной полиции и Фискальной службе.

Аваков добавил, что Верховная рада рассматривает законопроект, который регулирует вопрос, связанный с деятельностью распространителей лотерей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закрыли подпольное казино на проспекте Энтузиастов. Трех его организаторов приговорили к лишению свободы условно.