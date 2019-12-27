Елену Батурину объявили в розыск по делу о клевете

Мировой суд Калмыкии объявил в розыск вдову недавно скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину.

Предпринимательница, ежегодно занимающая первую строчку в рейтинге самых богатых женщин России, разыскивается из-за уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению финансового управляющего бизнеса брата Батуриной, Виктора, пишет РБК.

Эренцен Манжеев, занимавший пост финуправляющего, опровергает обвинение Батуриной, сделанное в ходе судебного разбирательства в Австрии. Тогда бизнесвумен заявила, что в отношении Манжеева заведено уголовное дело. Однако он заявляет, что это не так, в связи с чем обратился в Мировой суд Калмыкии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бывший глава Москвы Юрий Лужков умер в Мюнхене в возрасте 83 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.