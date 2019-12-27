СКА разгромил «Сибирь», не дав сопернику забить ни одного гола

Матч завершился со счетом 0:2.

Встреча СКА и «Сибирь» состоялась сегодня, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Первые два периода ни одна из команд не могла забросить шайбу в ворота соперника. Только во время третьего армейцам удалось забить сразу два гола. Их авторами стали Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев. Последняя шайба отправилась в ворота «Сибири» уже в конце матча.

Игра закончилась со счетом 0:2. В результате СКА набрал 60 очков и смог оказаться на первой строчке Западной конференции КХЛ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев встретился с активом фанатов клуба. В рамках встречи прошел открытый и честный диалог участников – стороны обсудили основные проблемы и возможные пути их решения.