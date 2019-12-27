Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом

Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Главы двух государств созвонились и обсудили актуальные темы сотрудничества.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить сотрудничество. В правительстве не стали рассказывать обо всех деталях общения. Говорится лишь, что политики говорили о строительстве АЭС «Эль-Дабаа», а также о восстановлении полноформатного авиасообщения.

Каковы результаты телефонного разговора – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты. На новогодние каникулы россиянам придется планировать более сложный маршрут: прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом откладывается.

владимир путин египет
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В массовом ДТП в Купчино пострадал маленький ребенок
Швеция, защищаясь от России, увеличила расходы на армию
Минфин США объяснил, куда пропали 1,5 трлн долларов
Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом
Алгоритм научили находить недостоверные новости
Ученые рассказали, что ВИЧ становится опаснее и более заразным
Сеть магазинов электроники DNS собирается строить город в России
Названы самые обсуждаемые фильмы и сериалы 2019 года