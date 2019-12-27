Путин хочет восстановления авиасообщения с Египтом

Главы двух государств созвонились и обсудили актуальные темы сотрудничества.

Об этом стало известно сегодня, 27 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба Кремля. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить сотрудничество. В правительстве не стали рассказывать обо всех деталях общения. Говорится лишь, что политики говорили о строительстве АЭС «Эль-Дабаа», а также о восстановлении полноформатного авиасообщения.

Каковы результаты телефонного разговора – непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты. На новогодние каникулы россиянам придется планировать более сложный маршрут: прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом откладывается.