Петербурженка после корпоратива угодила в ДТП

Петербурженка после корпоратива угодила в ДТП
Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Водительница пострадала и была госпитализирована. В каком состоянии она находится – не уточняется.

Все случилось 27 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Будапештской улице – женщина, управляя автомобилем, переехала через двойную штрафную и врезалась в несколько припаркованных машин. Свидетели уверяют, что петербурженка ехала с корпоратива – возможно, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате тусовщица получила травмы и была госпитализирована.

Пока что официальных данных не поступало. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти водитель автокрана наехал на пешехода. Мужчина находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу, где за ним наблюдают врачи.

дтп купчино
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