Проспект Ветеранов продлили до проспекта Буденного в Петербурге

В Красносельском районе Петербурга откроют новый участок проспекта Ветеранов — от проезда №5 на улице Тимофея Федорова и до проспекта Буденного. Открытие состоится в субботу, 28 декабря.

Как сообщает застройщик Setl Group, после открытия нового участка, жители жилого комплекса «Солнечный город» смогут быстро добираться до Санкт-Петербургского и Петергофского шоссе по проспекту Ветеранов через проспект Буденного. Длина нового участка составляет 1,4 километра.

Новый участок является частью четырехполосной магистрали, протяженность которой составляет 2,3 километра. Она свяжет улиц Пионерстроя и проспект Буденного. На ней также есть велодорожка шириной в три метра.

Работы на дорожном участке от улицы Пионерстроя до улицы Тимофея Федорова намерены завершить в 2020 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонт дорог в Петербурге продолжат в 2020 году.