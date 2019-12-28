Трое на «Ладе» отобрали у женщины 300 тысяч на улице Белы Куна

Правоохранительные органы Фрунзенского района возбудили уголовное дело по фату разбоя. Подозреваемых разыскивают.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в пятницу, 27 декабря, в полицию обратилась 62-летняя женщина и рассказала об инциденте, который произошел возле дома №5 по улице Белы Куна. Позже в полицию обратилась и сама 29-летняя пострадавшая. По ее словам, трое злоумышленников, угрожая ей пистолетом, отобрали ее сумку с 300 тыс. рублей и документами, после чего уехали на автомобиле «Лада».

Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения в районе. Составлена ориентировка на злоумышленников и возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Краснопутиловской предпринимателя ограбили на 15 млн рублей.