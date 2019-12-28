Пьяный житель поселка Нововесь вымогал у сестры 1000 рублей и поджег дом

Полиция Пушкинского района Петербурга задержала подозреваемого в вымогательстве тысячи рублей у собственной сестры.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в половину пятого утра в пятницу, 27 декабря, в полицию обратилась 34-летняя жительница поселка Нововесь. Она рассказала, что ее брат хочет поджечь ее дом, расположенный по улице Комсомольской.

Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного 50-летнего мужчину,проживающего в том же доме. Отмечается, что ранее он был неоднократно судим. Стражи порядка установили, что он вымогал у сестры тысячу рублей, урожая сжечь всех проживающих в доме. Затем он облил стену прихожей растворителем и поджог.

В результате инцидента пострадала только стена — она обгорела на площади 1,5 на 1,5 метра.

Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Мужчину задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое на «Ладе» отобрали у женщины 300 тысяч на улице Белы Куна.