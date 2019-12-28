Мужчина с пистолетом выстрелил в глаз петербуржцу на Марата

Мужчина с пистолетом выстрелил в глаз петербуржцу на Марата
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция задержала подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в Адмиралтейском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в ночь на 23 декабря возле дома №86 литер А по улице Марата. Неизвестный мужчина, во время внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений, выстрелил в мужчину не менее двух раз из пистолета.

Тем самым он нанес ему закрытую ЧМТ, сотрясение головного мозга, гематому верхнего века, проникающее ранение роговицы (огнестрельное) и проникающее слепое ранение шеи. После этого он скрылся.

Было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали подозреваемого возле дома №9 по Советскому переулку. Им оказался 30-летний мужчина, у которого оказался при себе пистолет «Grand Рower T11-f».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга восемь раз выстрелил в свою жертву у больницы.

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