Расторгуев прокомментировал слухи о долгах Пенсионному фонду

Российский музыкант и лидер группы «Любэ» ответил на слухи о том, что он якобы должен Пенсионному фонду 20 тысяч рублей.

Ранее СМИ писали, что ПФР якобы подал в суд на артиста из-за неоплаченного штрафа в размере 20 тысяч рублей, выписанного еще несколько лет назад за то, что музыкант не отчитался за свой именной фонд. Эту информацию официально не подтвердили.

Певец заявил, что долгов у него нет, а также нет проблем и с налогами. Он рассказал «Вечерней Москве», что его фонд, который занимается поддержкой радио, кино, ТВ и мультипликации не несет за собой никаких штрафов в 2018 году.

«Это полнейшая чушь», — отметил Расторгуев, добавив, что СМИ любят выбрасывать желтые новости против него.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы разыскивают Бузову за долги по «коммуналке».