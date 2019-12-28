Юноши пытались похитить посылки из отделения почты на Королева

Юноши пытались похитить посылки из отделения почты на Королева
Юноши пробрались в отделение почты. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Приморского района Петербурга задержали подозреваемых в хищении посылок из отделения связи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне ночью, 27 декабря, горожане обратились в полицию Приморского района и рассказали, что неизвестные злоумышленники проникли в почтовое отделение в доме №27 по проспекту Королева и выносят оттуда мешки и пакеты.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые задержали подозреваемых. Ими оказались четверо молодых людей в возрасте от 16 до 20 лет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный житель поселка Нововесь вымогал у сестры 1000 рублей и поджег дом.

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