Бывший нападающий «Зенита»: «Режет слух, когда слышу про Дзюбу и Англию»

Бывший нападающий «Зенита»: «Режет слух, когда слышу про Дзюбу и Англию»
Артем Дзюба. Фото: twitter.com/zenit_spb

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Панов оценил перспективы Артема Дзюбы в английской Премьер-Лиге.

Он сравнил нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу и нападающего «Лестера» Джейми Варди. По его словам, максимум, на что может рассчитывать Дзюба это Чемпионшип.

«Я просто сопоставил для себя, сколько они трудятся, и сделал вывод, что Артем столько работы не выполняет, как упомянутый форвард сборной Англии. А ведь у Варди еще и скорость есть! Я никого не хочу обидеть, но режет слух, когда слышу про Дзюбу и Англию», — сказал Панов, сообщает «Спорт-Уикэнд».

Дзюба неоднократно говорил о том, что хочет попробовать свои силы за границей. Ранее сообщалось о том, что форварда хочет приобрести английский клуб «Кардифф Сити». Неизвестно, какую цену за него готовы предложить британцы, но, по данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость Дзюбы составляет 7 млн евро. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.

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